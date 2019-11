Semaforo spento e incrocio pericoloso. Da qualche tempo per automobilisti e motociclisti affrontare l'incrocio tra la circonvallazione Histoniense e via Maddalena rappresenta un vero rischio. La conformazione della strada (unitamente alla velocità sostenuta da chi percorre la circonvallazione, nonostente i limiti esistenti) rendono pericolosa l'immissione di chi accede da via Maddalena. A chidere interventi di messa in sicurezza è Andrea Bischia, consigliere comunale* di Progetto per Vasto.

"Da mesi - ricorda Bischia-, il semaforo è incomprensibilmente spento ed il disagio per gli automobilisti che provengono soprattutto dal vallone della Maddalena, per immettersi sulla circonvallazione, è forte. In quel punto occorre, quindi, un intervento che rallenti il traffico e lo renda fluido e più sicuro. Occorre porre allo studio un sistema per la messa in sicurezza del crocevia che induca automobilisti ed autotrasportatori a rallentare, fosse anche con isole spartitraffico che separino in due la carreggiata, e consentano ai pedoni di attraversare più agevolmente. La minore velocità permetterebbe una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni".

Bischia avanza anche una proposta di "riqualificazione della zona che preveda la riduzione dello spazio di transito automobilistico e la creazione di corsie di piste ciclabili. Andrebbero, inoltre, realizzati attraversamenti pedonali in linea con i marciapiedi per rendere agevole il transito dei portatori di handicap".