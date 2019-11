È terminata martedì 14 luglio la prima fase a gironi del secondo Torneo Cittadino di Calcio a 7 della Città del Vasto. In questi primi giorni si è avuto modo di vedere tantissimi sportivi vastesi e del comprensorio sugli spalti del Campo Sportivo San Paolo,questa è una grande soddisfazione per gli organizzatori del Torneo poter rivitalizzare un quartiere con la presenza serale di tantissima gente,soprattutto di intere famiglie che trascorrono piacevolmente una serata all’insegna del divertimento e della passione per il calcio. In questi giorni gli incontri delle fasi finali e dalla prossima settimana avranno inizio i quarti di finale.

Le gare in programma

Giovedì 16 luglio

ore 20:00 MediaEdil-Chicche di Menna

ore 21:30 Avis Casalbordino-Virtus

Lunedì 20 luglio

ore 19:00 Histonium-Real Cupello

ore 20:00 Fresa-San Salvo

ore 21:00 Nocciolino Team-Virtus L’Entella

ore 22:00 Real Porta Palazzo-Idea Stampa