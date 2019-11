Continuano i lavori di messa in sicurezza della strada statale 650 Fondo Valle Trigno. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri l'esito delle gara d'appalto per il consolidamento delle fondazioni dei viadotti Trigno II e Trigno III. I due viadotti in oggetto si trovano al confine tra Abruzzo e Molise, nelle province di Chieti e Campobasso.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la Infrastrutture e Consolidamenti s.r.l.s., che ha sede in provincia di Caserta. La ditta dovrà eseguire lavori per un valore complessivo di 560mila euro entro 90 giorni dal momento della consegna.