Conto alla rovescia per la seconda edizione del Vasto Siren Festival che, dal 23 al 26 luglio, riempirà la città con i suoni della musica indipendente internazionale. La seconda edizione dell'evento musicale nato dall'intuizione dello statunitenese Louis Avrami e organizzato dalla DNA concerti, sta facendo parlare di sè già da qualche settimana, con tanti articoli dulle riviste specializzate, sui portali musicali e sulle testate nazionali. Dopo gli ottimi riscontri del 2014 le aspettative sono alte e l'organizzazione, dopo aver allestito un cartellone di livello, sta lavorando per curare ogni dettaglio. Una novità riguarda le location dei concerti. Confermatissima Piazza del Popolo, spazio che negli ultimi anni si sta scoprendo come ideale per i concerti, così come il palazzo d'Avalos, che ospiterà concerti sia nel cortile che nei giardini. Al posto dell'Arena alle Grazie, invece, è stato scelto il portale di San Pietro. Nelle intenzioni degli organizzatori c'è anche quella di sfruttare di più gli spazi della marina, con il lido Sabbia d'oro che ospiterà appuntamenti letterari (sempre a sfondo musicale) e i dj set.

Per informazioni - Vasto Siren Festival su facebook (clicca qui)

Il programma

23 luglio 2015

Gareth Dickson

Speciale concerto d’apertura nella Chiesa di S.Giuseppe - Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Ore 21:00

24 luglio 2015

Piazza del Popolo

19:45 Gazelle Twin

21:50 Verdena

00:30 Jon Hopkins

Cortile d'Avalos

20:35 Sun Kil Moon

23:25 Clark

01:30 Covo Club dj set – Ferruccio Quercetti e Dario Falcone

Giardini d'Avalos

18:45 FEBBRE A 90 – presentazione Guida Rumore“50×90” con Carlo Bordone, Chiara Colli e Emiliano Colasanti

20:00 Emma Tricca

Portale San Pietro

19:00 IOSONOUNCANE

20:15 Ϟϟϟ WOW ϟϟϟ

21:30 mamavegas

22:45 STEARICA

Siren beach c/o Lido Sabbia d'oro

Dalle 12:00 Siren Sessions di Valerio Mirabella

17:00 Presentazione La Distanza di colapesce e Alessandro Baronciani

Red Bull Music Academy e Zu::bar presentano:

00:30 Miz Kiara- FemaleCut Italia (dj set)

02:00 Tiger and Woods (dj set)

03:00 Lumiére (Giammarco Orsini & Mattia Diodati) (djset)

25 luglio 2015

Piazza del Popolo

19:45 PINS

21:30 THE PASTELS

00:00 James Blake

Cortile d'Avalos

20:35 COLAPESCE

22:55 IS TROPICAL

01:30 Penny Records CRIMINALE PARTY con BOB CORSI E DAVID NERATTINI DJ SET

Giardini d'Avalos

18:45 INDIE ROCK vs CLUB CULTURE – incontro con Emiliano Colasanti, Damir Ivic, Harmonized e Zu::Bar.

20:00 Scott Matthew

Portale San Pietro

19:00 Mamuthones

20:15 La Batteria

21:30 Indian Wells

22:45 Fabryka

Siren beach c/o Lido Sabbia d'oro

Dalle 12:00 Siren Sessions di Valerio Mirabella

17:00 I Vantaggi dell’autoproduzione, con Ratigher, Chiara Fazi e Daniele Pampanelli

Red Bull Music Academy e RNY:

00:30 Rock’n’yolk (dj set)

02:00 LORY D (live)

03:00 Sick Tiger (dj set)

I DJ SET sono gratuiti per i possessori di abbonamento e biglietto del giorno del festival!

Navette gratuite a cura di Dicarlobus srl collegheranno le venue dei concerti con la spiaggia

il servizio è gratuito e fruibile SOLO per i possessori di biglietto del festival

26 luglio 2015

Barbecue al Siren beach c/o Lido Sabbia d'oro e dj set fino al tramonto