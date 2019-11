Nella settimana dell’annuncio del nuovo allenatore Gianluca Colavitto e dell’arrivo del nuovo direttore sportivo Aldo Franceschini [leggi l'articolo], la Vastese Calcio 1902 con la sua nuova dirigenza si è presentata ai suoi tifosi e alla città in una conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio alle ore 18:30 presso la Scuola di Formazione Anbeca nella quale è stato spiegato ed illustrato il progetto che i nuovi dirigenti intendono portare avanti.

Costituitasi il 4 luglio scorso e avendo raggiunto l’accordo due giorni dopo con i ‘vecchi’ dirigenti biancorossi, la ‘Nuova Pro Vasto 2015’ (denominazione della cordata capitanata da Francesco Paolo Bolami) ha reso noti gli obiettivi primari per quanto riguarda il cammino di crescita che s’intende intraprendere: ricreare entusiasmo e voglia di partecipazione degli sportivi vastesi intorno alla prima realtà calcistica cittadina- innanzitutto- per poi riportare quest’ultima nei palcoscenici consoni al suo blasone. Coinvolgere in maniera fattiva l’amministrazione comunale affinché sia più vicina in termini di supporto logistico a questa squadra. Il tutto cercando di creare i presupposti per far sì che questa realtà duri nel tempo con l’ausilio di numerose forze dirigenziali ed economiche. Questi i primi obiettivi da raggiungere attraverso un programma che prevederà la collaborazione con diverse altre realtà calcistiche locali come la Virtus Vasto, la Bacigalupo ed il Vasto Marina. Con queste società il fine condiviso è quello di scovare i giovani più promettenti per portarli alla Vastese (oggi a tal proposito alle ore 16:30 all’Aragona si terranno gli stage rivolti ai ragazzi del 1995-96-97-98 del territorio). Inoltre l’intenzione della società biancorossa è anche quella di coinvolgere i ragazzi delle scuole con varie iniziative e gestire al meglio l’aspetto del marketing pubblicitario al fine di far conoscere il ‘marchio’ vastese per far avvicinare nuovi soci e ulteriori sponsor.

Per portare a termine questa ‘missione’, affermano all’unisono i nuovi dirigenti, servirà il supporto di tutti, tifosi e appassionati ed è per questo che c’è in programma l’introduzione di una vera e propria Associazione dei tifosi a supporto della società. Tra le novità di quest’anno risulta esserci anche quella inerente al nuovo stemma sociale, lo ‘stemma dei marchesi del Vasto’ con un richiamo ai d’Avalos e ai D’Aquino. Infine sono arrivate anche le parole di mister Colavitto, il quale ha sottolineato di essere soddisfatto della scelta presa: “Qualche anno fa- ha affermato- venni a Vasto per giocare uno spareggio con la Juve Stabia all’Aragona. Oggi sono l’allenatore di questa squadra e posso dirvi che darò tutto me stesso per far sì che i risultati arrivino. Non ho preferenze per quanto riguarda il modulo da mettere in campo- ha aggiunto- perché tutto dipenderà dai giocatori a disposizione”. Si è espresso anche il Ds Franceschini, il quale ha comunicato che nelle prossime ore potranno arrivare i primi annunci e ha ribadito di essere in contatto con diversi giocatori che potrebbero passare alla Vastese proprio nei prossimi giorni. In generale pare che ci sia entusiasmo e voglia di fare intorno a questo nuovo progetto e molto dipenderà da quanto si riuscirà a concretizzare in questo primo periodo in termini di solidità e compartecipazione dei cittadini vastesi. Nei prossimi giorni avrà inizio la campagna abbonamenti. Di seguito il nuovo organigramma societario.

Presidente: Franco Bolami

Vice Presidente: Pietro Scafetta

Consigliere: Valentino Giangiacomo

Consigliere con delega marketing e comunicazione: Michele Cappa

Consigliere con delega area medico-fisioterapica: Giuseppe Cupaioli

Direttore Sportivo: Aldo Franceschini

Segretario: Franco Nardecchia

Tesoriere: Donatella Spalletta

Magazziniere: Domenico Albanese

Allenatore: Gianluca Colavitto

Preparatore Atletico: Davide Ruffilli

Massaggiatore: Giuseppe Cupaioli

Campagna abbonamenti e biglietti

Abbonamento Intero Curva: 50, 00 euro

Abbonamento Intero Tribuna: 80,00 euro

Abbonamento pensionati: 25,00 euro

Biglietto Curva: 5 euro

Biglietto Tribuna: 8 euro