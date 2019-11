Dopo il successo della prima staffetta ciclistica che, grazie all’associazione Letteratura rinnovabile con il sostegno attivo di Snam, ha messo sui pedali il mondo del libro, il Giro d’Italia in 80 librerie 2015 è ripartito lo scorso 30 maggio dal Friuli Venezia Giulia per colorare le strade e le piazze d’Italia fino a Bari, dove arriverà a fine luglio.

Domenica 19 luglio il Giro si rimette in pista, direzione Vasto dove, dalle ore 21:30 in Piazza Barbacani, in collaborazione con La Nuova Libreria, il pubblico vastese potrà conoscere Darinka Montico, che lo scorso anno ha percorso, a piedi e senza soldi, più di 3000 km, in sette mesi, raccogliendo i sogni delle persone che ha incontrato e ha poi deciso di raccontare il suo viaggio in un libro, Walkaboutitalia. L’Italia a piedi, senza soldi, raccogliendo sogni (Edizioni dei Cammini) che sta presentando in tutta Italia spostandosi con una bici di bambù.

La tappa del 2014 [VIDEO]

La serata continuerà con un felice matrimonio tra parole e musica: Dirk Hamilton, un songwriter cult d’America, figlio della gloriosa stagione d’autore californiana degli anni Settanta, farà risuonare la sua voce in Piazza Barbacani. La tappa del Giro d’Italia in 80 librerie, che torna in città dopo il successo dello scorso anno, è patrocinata dal Comune di Vasto e inserita nel cartellone dell’Estate vastese. E per non restare a pancia vuota, grazie al contributo di Snam, che sostiene anche quest’anno con entusiasmo #Giro80, Simone Rugiati, uno degli chef più amati del momento, pubblicherà sul suo sito una personalissima ricetta dedicata alla città di Vasto: in pieno spirito rinnovabile, riproporrà un piatto della tradizione culinaria cittadina.

