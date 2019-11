Il Trofeo delle Regioni-Kinderiadi 2015 di pallavolo, che si è svolto in Sicilia dal 29 giugno al 4 luglio, ha fatto registrare segnali positivi per il volley abruzzese. L'ottavo posto per la selezione maschile e il nono per quella femminile sono risultati che valgono molto se si guarda ai nomi delle regioni lasciate dietro. Oltre alle positive affermazioni di squadra della competizione messinese restano anche le ottime prestazioni fatte registrare in campo dai giovanissimi atleti, quest'anno analizzate dal team Tiebreaktech, attraverso riprese video e una precisa attività di scout sui campi da gioco. Al termine della manifestazione sono state elaborate le classifiche con la "vetrina" per i primi dieci atleti del Trofeo.

Nella top ten femminile ha trovato posto la vastese Claudia Scampoli, finita a pari merito a quota 58 punti con la laziale Laura Sturabotti e la lombarda Giada Civitico. Prima della classifica è stata Terry Ruth Enweonwu (Emilia Romagna), seguita dalla corregionale Sara Panetoni e dalla lombarda Alessia Populini. Per Claudia Scampoli è un piazzamento che fa certamente piacere, frutto dell'allenamento in palestra sotto la guida dei validi tecnici della BCC San Gabriele e che arriva al termine di una stagione in cui, oltre ad essere stata titolare in serie C, ha partecipato insieme alle sue compagne alle finali nazionali under 16 e under 18.

La 15enne vastese, terminata la stagione indoor, sta proseguendo l'attività sulla spiaggia, andando a caccia di un posto nel team che parteciperà al Trofeo delle Regioni di beach volley.