Di solito sono relegati agli orari notturni gli avvistamenti, più o meno pericolosi, di cinghiali sul territorio vastese (qui uno degli ultimi incidenti), ma questa volta un cucciolo di cinghiale si è avventuarto allo scoperto anche di giorno, anche se la migliore visibilità non è servita a salvargli la vita. Il "piccolo", infatti, è stato investito all'uscita da una curva di via del Porto, nel tratto settentrionale, che conduce alla statale 16.

Data la tenera età dell'esemplare, nessun grosso problema per l'automobilista in transito, ma il cinghiale è rimasto sull'asfalto. È stata allertata la polizia municipale che provvederà a mandare una pattuglia per coordinare le azioni di rimozione dell'esemplare dalla sede stradale con gli enti preposti.