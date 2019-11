Dopo una stagione super positiva al San Nicolò in serie D (33 presenze e 4 gol realizzati), Cristian Stivaletta da ieri è un nuovo giocatore de L’Aquila Calcio in Lega Pro. Nel pomeriggio, infatti, assistito dal suo procuratore avv. Carlo Della Penna, il centrocampista vastese ha firmato un contratto biennale dopo essere stato ceduto dal suo ex San Nicolò.

Cresciuto nel Vasto Marina, Stivaletta lo scorso anno ha messo in mostra tutte le proprie qualità e tutta la propria personalità Per il giovane vastese classe 1995 una grande opportunità per dimostrare il proprio valore in una categoria inedita per lui che avrà modo di conoscere.