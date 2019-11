Al via il casting per ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni che vorranno partecipare come comparse nel prossimo videoclip del cantautore abruzzese Marco Santilli. La scenografia naturale sarà quella dell'anfiteatro di Larino dove verrà riprodotto un combattimento tra gladiatori. "Per la concessione dell'arena - spiega Santilli - ringrazio la soprintendenza ai beni culturali del Molise, in particolare la dot­toressa Angela Di Niro, l'assessore Palmi­eri e il geometra Michele Palmieri coord­inatore dell'Arena". Insieme a Santilli nel video di Solo con te, brano che verrà presentato anche al Festival di Sanremo 2016, ci sarà Samantha De Grenet. "L'ho conosciuta gr­azie ad una amica dello spettacolo - commenta il cantautore -, Adri­ana Volpe, con cui spero ci siano altre ­collaborazioni il prossimo anno, e grazi­e al concorso di Miss Italia". La showgirl sarà inoltre ospite, il 31 luglio, come madrina e presidente di giuria, della tappa delle selezioni di Miss Italia che si svolgerà a Cupello. "Come già successo in passato, con Justine Mattera e Laura­ Freddi, ho scelto per i miei video e ho­ ottenuto la collaborazione delle madrin­e delle tappe di Miss Itali . Ringrazio­ quindi l'agenzia Pai e il personal mana­ger Camillo Del Romano". In queste settimane Santilli è presente nelle classifiche con il brano Dammi un attimo. "Sono ­molto contento perchè con risorse pari allo zero siamo riusciti a fare tante cose. Dopo la presentazione su Rai Gulp tante radio lo stanno passando".

Per partecipare al videoclip come comparsa bisogna inviare un messaggio privato sulla pagina facebook Marco Santilli - new videoclip (clicca qui).