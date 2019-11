Traffico rallentato in corso Mazzini a causa di un incidente che ha coinvolto tre autovetture. Lo scontro è avvenuto in direzione centro storico, dove la strada si sdoppia in due corsie differenti (come da segnaletica a terra ripristinata di recente). Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrate una Kia Picanto, una Fiat Punto e una Wolkswagen Golf. Per la conducente di una delle vetture è stato necessario il trasferimento al San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti clinici, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale e due pattuglie dei carabinieri. Per molti minuti nel tratto interessato si è proceduto con il senso unico alternato, creando non pochi disagi in una zona già critica dal punto di vista del traffico.