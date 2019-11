I consiglieri comunali di San Salvo Democratica Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese, hanno presentato una mozione per ripristinare l'isola pedonale in piazza San Vitale e via Roma.

"Preso atto che a più riprese - si legge nel documento - sono state introdotte modifiche alla viabilità nel centro storico e le stesse hanno portato tra l’altro, alla riapertura al traffico con relativa sosta in piazza San Vitale e la circolazione a fascia oraria in via Roma, analizzato che tali arterie da anni erano isola pedonale, considerato che tale decisione ha portato ad un peggioramento della qualità della vita dei nostri concittadini e dell'immagine della nostra città, valutato che tale scelta ad oggi non ha prodotto nessun beneficio ed ha contribuito ulteriormente a far allontanare i cittadini dal centro storico" i consiglieri di opposizionepropongono di impegnare il sindaco di San Salvo "a ripristinare l'isola pedonale in piazza San Vitale e in via Roma al fine di migliorare la qualità della vita e la vivibilità della nostra città".