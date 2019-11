Una serata insieme per festeggiare i 40 anni dal loro diploma. Si sono ritrovati qualche sera fa i ragazzi che nell'anno scolastico 1974-75 hanno conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Merceologiconell'allora Istituto Tecnico Commerciale Mercantile e per Geometri Filippo Palizzi di Vasto. Tra sorrisi e battute spazio anche ai ricordi degli anni trascorsi insieme sui banchi di scuola. E, per finire, dopo l'immancabile torta celebrativa, una foto di gruppo sulla scalinata Rossetti.

Hanno partecipato: Nardizzi Francesco, Muratore Antonio, Murillo Pietro, Pardini Marco, Santoro Luigi, Lattanzio Giuseppe, Ritucci Basso Lucio , Fabrizio Amalia, Tana Michela, Polilli Rossella, Ranieri Patrizia, Roselli Wanda, Guerrera Lucia, Cipollone Maria Rosaria, Petrella Elvira, Spadaccini Silvana.