Ha la chitarra in mano e sembra farla parlare, mentre al suo fianco Phil Brontz gli risponde ' a tono' e lo segue con il suo sassofono. Alla batteria Antonio Perugini scandisce il battito di un cuore musicale tutto americano, figlio del blue collar e della east cost. Mentre Bill Toms cattura l’attenzione del pubblico con la sua poesia, con le ‘storie operaie e quelle di beatiful losers’, il giovane Simone Masina al basso sembra voler scandire e sottolineare musicalmente quello che Bill comunica con la sua chitarra e le sue parole. Agli spettatori non resta che perdersi in quelle storie di ‘santi e peccatori, di amanti sognatori e di boxer disincantati’ in un’atmosfera al tempo stesso romantica e ‘immersa’ nel rock and roll.

Ieri sera la Bill Toms Band ha incantato i presenti con una performance di circa due ore nella meravigliosa cornice di via Adriatica. L’artista americano, conosciuto soprattutto come chitarrista e solista nei celebri Houserockers di Joe Grushecky, accompagnato magistralmente da Phil Brontz (Sassofono), Simone Masina (Basso) e Antonio Perugini (Batteria), ha proposto al pubblico il proprio repertorio contenente anche i brani del suo ultimo lavoro ‘Memphis’- prodotto da Will Kimbrough e definito da lui stesso come ‘il migliore della sua carriera’. I presenti- accorsi numerosi per non perdersi questo appuntamento- hanno potuto godersi pienamente l’atmosfera ‘blues, soul and rock’ creata ed orchestrata dalla band. Con un’energia contagiabile, la performance è andata avanti ed è terminata con un lunghissimo e sentito applauso del pubblico che alla fine, alzandosi in piedi, ha dato il giusto riconoscimento a questa magnifica band.

Non è la prima volta che la Bill Toms Band si è esibita a Vasto. Nel gennaio scorso, infatti, il quartetto si era presentato in città in una serata organizzata dall’Associazione Culturale Agorà, fautrice dell’ House Concert (concerti organizzati e presentati al pubblico all’interno delle mura domestiche) trovando anche in quell’occasione l’approvazione dei fortunati presenti.