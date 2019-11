Amara sorpresa per un agricoltore di San Salvo questa mattina. L’uomo recatosi di buon ora nel proprio vigneto – a poca distanza dal parcheggio dei tir in attesa di carico della Pilkington – ne ha trovato un’ampia porzione gravemente danneggiata. I pali di sostegno sono stati buttati giù, le piante – circa 50 con il frutto in maturazione – sono state tagliate e calpestate.

Sul posto sono arrivati i vigili urbani e i carabinieri di San Salvo che cercheranno di risalire ai responsabili del gesto che ha tutta l’aria di essere un atto vandalico o un dispetto mirato nei confronti dell’agricoltore: per accedere alla parte danneggiata bisogna percorrere una stradina sterrata per agire lontani da occhi indiscreti.

Il 23 giugno scorso, in via Ripalta, un pescheto è stato devastato da ignoti; oltre alle pesche rubate, il proprietario del campo ha dovuto fare i conti con gli alberi danneggiati dai ladri.