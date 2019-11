Ancora una tartaruga morta in mare Adriatico, ennesimo caso della stagione. Oggi pomeriggio, mentre in tanti erano in acqua, è stato avvistato l'esemplare ormai privo di vita galleggiare nei pressi del pontile di Vasto Marina. E' stato il bagnino in servizio presso Il Pontile, Domenico Capitelli, ad entrre in acqua per portare a riva la testuggine. Sul collo dell'animale erano presenti dei tagli, probabile che la morte sia avvenuta dopo essersi impigliata in qualche rete posizionata al largo. In spiaggia è arrivato il medico del servizio veterinario della Asl e poi sono stati gli operai comunali ad occuparsi della rimozione della tartaruga.

foto di Ludovica Perrozzi