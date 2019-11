Per fortuna sta bene e non è ferita la ragazza originaria di Dogliola protagonista suo malgrado dell'incredibile avventura raccontata da Repubblica.it (qui l'articolo). La ragazza, C. F. di 27 anni, ieri si trovava presso i Fori imperiali con il fidanzato quando, intorno alle 15,40 è stata aggredita da un uomo armato di coltello.

L'uomo le avrebbe puntato il coltello alla gola e, gridando "Mi manda Dio", l'avrebbe costretta ad inginocchiarsi. Come racconta Repubblica, per fortuna "subito sono intervenuti con tre auto gli agenti del gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che sono riusciti a liberare la ragazza mentre i turisti correvano via spaventati. 'Sembrava una scena da Isis: ha fatto inginocchiare la ragazza, proprio come si vede nei filmati dei terroristi, mentre le teneva un coltello alla gola - ha raccontato un testimone - Mancava solo la tuta arancione'".

Tanta paura, quindi, ma per fortuna nessun ferito. L'uomo, un 32enne che ha dichiarato di essere di nazionalità brasiliana, è stato fermato e condotto in cella di sicurezza, in attesa di verifiche sulla sua identità.