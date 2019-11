Mentre tutti si aspettavano l'annuncio di qualche nuovo arrivo in casa U.S. San Salvo, giunge la notizia della partenza di mister Gallicchio attraverso un comunicato stampa diramato dalla società biancoblu: "L’U.S. San Salvo dopo un vertice societario tenutosi questa sera- si legge nella nota- comunica che il sig. Claudio Gallicchio non è più l’allenatore della squadra biancazzurra. La decisione è maturata in seguito a un’offerta ricevuta dal tecnico Gallicchio da parte del Carpi, squadra che milita in serie A, per entrare a far parte del proprio staff tecnico".

Rispetto a quanto detto e annunciato meno di un mese fa [leggi l'articolo] e malgrado anche alle dichiarazioni dello stesso Gallicchio [leggi l'articolo], quest'anno ci sarà un cambio di panchina a San Salvo e i dirigenti fanno sapere che "il sodalizio sansalvese ha già individuato il sostituto che verrà presentato domani alla stampa e a tutti i sostenitori, alle ore 19:30 presso il bar 'La Sfinge' a San Salvo".

Sentite e spontanee le parole della società rivolte a Claudio Gallicchio: "La dirigenza biancazzurra ringrazia mister Gallicchio per i due fantastici anni trascorsi insieme ottenendo diversi successi e per le qualità e la professionalità dimostrate oltre che a livello tecnico anche e soprattutto dal punto di vista umano. Il presidente Evanio Di Vaira e tutta la dirigenza salutano il tecnico nella certezza che i rapporti creati in questi mesi rimarranno sempre ben saldi, dispiaciuti per la perdita di un grandissimo allenatore ma consapevoli che la scelta era inevitabile".