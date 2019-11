Continua in serie D2 la striscia positiva della Promo Tennis Vasto che, con i suoi atleti, va a caccia della promozione in D1, dopo aver ottenuto la permanenza in serie C con la prima squadra del circolo. Nella sfida contro il Tennis Club Area Sport L'Aquila, i tennisti del presidente Pino D'Alessandro si sono imposti con il punteggio di 4-0. Nella prima sfida Giuseppe Celenza ha battuto Luzzi (1-6/7-6/6-1), poi Maurizio Ialacci ha regolato in due set Spaziani (6-0/6-1) e infine Stefano Santicchia ha vinto con Ragnatella (6-3/7-6). Partita chiusa sul 4-0 con il punto del doppio.

Ora la squadra vastese affronterà la sfida a eliminazione diretta contro una formazione pescarese e, in caso di vittoria, potrà festeggiare la promozione nella categoria superiore. Nei giorni scorsi impegnati anche due formazioni in serie D3. Dopo match intensi i vastesi si sono dovuti arrendere al Circolo tennis San Salvo e al Circolo tennis Atessa.