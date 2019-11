Grande soddisfazione ed orgoglio per il portiere vastese Vittorio Antonino da due anni a questa parte alla Virtus Lanciano. Il giocatore domani partirà in ritiro pre-campionato con la prima squadra a Roccaraso. Un’esperienza che permetterà al giovane portiere vastese classe 1998 di potersi allenare con la squadra di serie B e seguire il programma della preparazione in maniera intensa e costruttiva.

Cresciuto sia nella Bacigalupo con Maurizio Baiocco che alla Virtus Vasto con mister Lucio Rullo, Vittorio Antonino rimarrà a Lanciano per il terzo anno consecutivo dopo due anni di allievi nazionali ed il debutto in Primavera nella stagione 2014-2015 conclusasi a giugno. Per il diciassettenne di Vasto questa sarà davvero una buona occasione per crescere individualmente

Domani mattina, prima della partenza del gruppo, si terrà a Lanciano alle ore 10:00 la conferenza del presidente Valentina Maio con la presentazione dei primi tre acquisti rossoneri. La Virtus Lanciano si allenerà in ritiro sino al 24 luglio. Al rientro in città i rossoneri disputeranno un’amichevole contro Latina alle 20:30 nello Stadio ‘G. Biondi'.