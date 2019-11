Tre giorni di appuntamenti a Vasto Marina per il Ferroluglio 2015. Si inizia mercoledì 15, con la notte Hippie Flower, in cui non mancheranno decorazioni a tema e animazione nei locali della riviera. A mezzanotte lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Gli appuntamenti organizzati dal Consorzio Vivere Vasto Marina con la collaborazione dell'amministrazione comunale proseguiranno giovedì 16 luglio con una serata dedicata alla musica con le cover band di Vasco Rossi, Gianna Nannini e Biagio Antonacci. La chiusura del Ferroluglio vastese sarà venerdì 17 luglio, con la Notte dei Desideri che già l'anno scorso ha raccolto tanti consensi. A mezzanotte, nell'area del pontile, ci sarà il suggestivo lancio delle lanterne.