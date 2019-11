Si continua a lavorare in casa Vastese Calcio 1902 per la costruzione di una rosa competitiva. Nella giornata di giovedì 16 luglio alle ore 16:00 allo Stadio Aragona, in collaborazione con le società Vasto Marina e Vasto Calcio, ed il supporto dei settori giovanili Virtus Vasto e Bacigalupo, ci sarà uno stage riservato ai ragazzi di tutto il circondario nati negli anni 1995-96-97-98.

A presidiarlo ci saranno i tecnici delle rispettive compagini citate in precedenza con lo scopo di individuare ragazzi di prospettiva che possano tornare utili tanto alla prima squadra cittadina quanto per le altre società che prendono parte a tale iniziativa. “L’obiettivo chiaro- si legge nel comunicato diramato dalla società biancorossa- è quello di non disperdere le eventuali forze calcistiche che il territorio propone e fare in modo che possano tornare utili al futuro del calcio vastese”.

Si terrà domani, invece, la conferenza stampa di presentazione della stagione 2015-2016 della Vastese Calcio 1902 alle ore 18:30 presso la Scuola di Formazione Anbeca (vicino alla sede della Polizia Stradale) con la partecipazione della nuova dirigenza biancorossa, dell’allenatore Gianluca Colavitto e del Ds Aldo Franceschini. In questi giorni di trattative del mercato aperte ce ne sono diverse in casa Vastese- fanno sapere i dirigenti biancorossi- e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche qualche annuncio.