Sono stati Marco Daniele ed il giovanissimo Antonio Del Fra ad aggiudicarsi la sesta tappa maschile dell'Abruzzo Cup di Beach Volley del circuito Libertas. Nella competizione che si è svolta presso i lidi Sabbia d'Oro e Zio Fiore di Vasto Marina ben 22 le coppie che sono scese in campo con due ospiti d'eccezione, Edoardo Muzzin (Friuli Venezia Giulia) e Giuseppe Bracone (Abruzzo/Molise), consiglieri nazionali Libertas.

Le gare (Ufficio Stampa Libertas). Nella parte alta del tabellone, la semifinale tra Sasso/Bozzella e Amorosi/Fidelibus, ha visto un netto successo della prima coppia con i parziali di 21-13, 21-16. Bisogna ricordare che Gianmichele Fidelibus ha affrontato due gare con un problema al piede ed è rimasto in campo con sofferenza.

Nella parte bassa del tabellone, la seconda semifinale, tra la coppia Daniele/Del Fra e la coppia di ottime speranze Palli/Flemma. Dopo un primo set vinto per Palli/Flemma 17-21, il ritorno del talento di Daniele che ha guidato il giovane Del Fra alla rimonta, 21-16, 16-14.

La coppia molisana, Costantino Palli (figlio del noto Mauro, bandiera del beach molisano) e Denni Flemma, ha ben figurato ottenendo “il premio della critica” da importanti tecnici di beach volley presenti nell’Arena, chiudendo il torneo al terzo posto. Stesso piazzamento sul podio per Giorgio Amorosi e Gianmichele Fidelibus, quest’ultimo ha ottenuto un premio speciale a fine torneo. Concluse le semifinali, con importanti eliminazioni, segno del buon livello tecnico delle coppie in campo, è sufficiente ricordare le buone prove delle squadre: Busilacchi/Di Risio, Pignatelli/Fortunato, Fiore/Ierbs, Stivaletta/Ortolano, D’Alessandro/Fioriti, Maggio/De Felice, Nerone/Lanotte, Fiorillo/Di Santo, Cinquina/Bucci, Speranza/Vecchiotti, e Placidi/Giuseppetti, si è passati alla finale.

Finalissima con un dominio dell’attuale Re della spiaggia Marco Daniele (quattro tappe, tre finali, tre vittorie di tappa), in coppia con il giovane Antonio Del Fra, che senza timore ha fatto le cose giuste nei momenti giusti, senza esagerare e ragionando su ogni azione, il risultato, 21-13, 21-18, contro un ottimo Antonio Sasso (impagabile) in coppia con Luca Bozzella (determinazione da vendere).

Il Dipartimento Nazionale Libertas Bv ha ringraziato ufficialmente tutti gli atleti che hanno dato tutto sul campo, i genitori dei giovanissimi presenti e lo staff Amorosi Volley. Parole importanti del Consigliere Nazionale Libertas, Edoardo Muzzin, uomo di sport a tutto campo, proprio nei confronti dei giovani, che devono apprendere in ogni momento della competizione dai veri esempi di sport che, anche se meno giovani (esempio di Fidelibus è decisivo in questo caso) conducono una vita sportiva senza eccessi. Il Consigliere Nazionale Libertas Giuseppe Bracone (nonché membro di Giunta Nazionale) ha focalizzato la sua attenzione sullo spirito del beach volley, sport ma soprattutto sano divertimento, invitando gli amatori e non restare in “panchina”, ma ad entrare in campo.

Il prossimo appuntamento sarà con la tappa mista targata Amorosi Volley-Libertas presso i lidi Sabbia d'Oro e Zio Fiore.