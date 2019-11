“Ieri è il passato, oggi sta per finire, pensiamo al domani”. Con questa premessa i dirigenti del Gs e del Real Montalfano annunciano di aver scelto di unirsi in un’unica società. “Una fusione nel rispetto della storia di ambedue le società- si legge nel comunicato stampa diramato ieri in serata- che negli ultimi anni hanno disputato entrambi campionati in terza e seconda categoria con dignità e correttezza ottenendo risultati importanti e meritevoli e che hanno dato lustro alla comunità di Montalfano”. Una ‘riunione’ di forze – si legge ancora- dettata dal senso di responsabilità di tutti i dirigenti nell’interesse del calcio montalfanese e dei nostri giovani. Un percorso comune ove vengano rappresentate tutte le valenze dirigenziali e sportive della nostra frazione che nel corso dei prossimi mesi dovranno affrontare un campionato di Prima categoria e nello stesso tempo programmare nuove attività calcistiche per il futuro dei nostri giovani e del comprensorio”.

Dunque, unendo le forze, la nuova società avrà a disposizione maggiori risorse per fare una programmazione completa e dettagliata: “La stagione calcistica che andremo ad affrontare- si legge nuovamente nella nota- dovrà essere vissuta con umiltà e senza fare voli pindarici. Puntiamo a raggiungere il prima possibile la salvezza, valorizzando tutte le risorse umane a disposizione di ambedue le squadre e salvaguardando tutte le figure che nel corso di questi anni hanno scritto la storia del Real Montalfano e del G.S. Montalfano. In seguito la società valuterà se ci sono le condizioni per ricominciare un nuovo percorso per una o più squadre di settore giovanile”. Per quanto riguarda lo staff tecnico, è stato confermato Antonio Liberatore in panchina. L'allenatore vastese guiderà anche quest'anno il gruppo che si andrà a formare nel corso di questa estate.