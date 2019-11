"Nei giorni scorsi la Regione ha liquidato un milione di euro alla Fondazione Mileno. Stiamo facendo tutto il possibile, ma il problema più grande è rappresentato dai debiti delle altre Regioni, soprattutto il Molise, ma anche la Puglia e la Sicilia".

La protesta dei lavoratori in Municipio [clicca qui]

Francesco Menna (Pd), membro della segreteria dell'assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, esprime "solidarietà nei confronti dei lavoratori": 240 dipendenti della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto Marina da tre mesi non ricevono le loro spettanze. I loro rappresentanti sindacali sono tornati a fare sentire la loro voce, prima incatenandosi davanti ai cancelli dell'Istituto San Francesco di Vasto Marina, poi protestando davanti al municipio per chiedere l'impegno delle istituzioni a risolvere un problema talmente serio, che sta condizionando la vita di tante persone: alcuni operatori non hanno ormai nemmeno i soldi per pagare la benzina necessaria a recarsi sul posto di lavoro.

"Il precedente governo regionale di centrodestra - afferma Menna - non ha affrontato la fondamentale questione delle riconversioni. L'assessorato alla Sanità sta ora per varare una legge che prevede un efficiente sistema di pagamento mese per mese delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private. Il problema rimane, però, con le altre Regioni: il Molise, ad esempio, ha un debito di oltre 7 milioni di euro nei confronti della Fondazione Mileno. Abbiamo chiesto un incontro urgente, da svolgersi in settimana, con i responsabili della sanità molisana per cercare di sbloccare i pagamenti, anche in considerazione del fatto che l'Abruzzo ha destinato 600mila euro al fondo interregionale per il Molise".