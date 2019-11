"Ogni anno, dal primo bando della prima amministrazione Lapenna, assistiamo alla costante proroga dell’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento alla società AIPA SpA.".

Sono gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Vasto a sollevare perplessità a riguardo: "Questo bando non prevede alcune possibilità che favorirebbero i nostro concittadini, inoltre le continue proroghe mantengono perennemente in vita quell’affidamento originario. Di questo passo si continuerà a pagare senza avere mai possibilità di abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili, né per i turisti né, tantomeno, per i residenti. Soluzioni pro-cittadini già messe in atto da altri comuni limitrofi. Per quanto tempo ancora dovremo aspettare? Per quanto tempo ancora saremo la cenerentola tra tutte le città rivierasche?".

Per il M5S, "la tecnica usata è sempre la stessa: dare mandato all’ufficio preposto di adottare tutti gli atti necessari per la predisposizione del bando di gara. E poi determinare la proroga dell’attuale gestione in attesa dell’espletamento della gara. Cosa aspetta l’amministrazione di Vasto per indire un bando di affidamento? I consiglieri comunali cosa fanno? Fingono di non sapere Num quae omnes sciunt negare potes? Puoi forse negare ciò che tutti sanno? Domanda retorica. Intanto si persevera con un modus operandi che, ancora una volta, è lungi dal perseguire il bene comune, nello sconcerto di residenti e turisti".