In casa Incoronata Calcio Vasto ci si sta preparando per la prossima stagione attraverso una programmazione dettagliata riguardo a quelli che saranno gli aspetti organizzativi. Dopo un campionato conclusosi non nel migliore dei modi- retrocessione in Seconda categoria- la società vastese ha il desiderio di rialzare la testa, rimboccarsi le maniche e cercare di intraprendere una stagione soddisfacente.

Ed è per questi ed altri motivi che l’Incoronata Calcio Vasto si rinnova con l’arrivo in società di nuove figure, mentre altre non hanno confermato la propria presenza nonostante il grande impegno messo in campo in questi anni. Il sodalizio vastese accoglie dunque il nuovo presidente Giammichele Laccetti e il nuovo dirigente Roberto Celenza, entrambi subentrati con il desiderio di migliorare e far crescere questa realtà calcistica locale affiancati da Nicola Campitelli (vice presidente), Luigi Vitelli (segretario) e Marco Patriarca (tesoriere).

Per quanto riguarda la panchina dell’Incoronata, confermato mister Francesco Mucci alla guida di un gruppo, di una rosa che, nel corso di questa estate, verrà formata per centrare il primo obiettivo stagionale: una salvezza senza rischi. Attualmente si attende in casa Incoronata l’esito della domanda di ripescaggio in Prima categoria, anche se la dirigenza si sta già muovendo sul mercato per portare a casa i primi nomi.