Anche se manca ancora diverso tempo dall’inizio del campionato, il Futsal Casalbordino C5 si prepara ad intraprendere un’altra stagione in serie D. Sabato pomeriggio alle ore 18:30 presso il panificio ‘Centro Abruzzo Pane’ si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della squadra del presidente Giulio D’Amario in compagnia di quest’ultimo, dei giocatori e dell’allenatore Rinaldo Liberatoscioli che, arrivato lo scorso anno durante le ultime tre partite della stagione, guiderà sin dall’inizio i casalesi in panchina.

Al fine di illustrare il programma e gli obiettivi per quanto riguarda il prossimo campionato, il primo a prendere parola è stato il patron del Futsal Casalbordino: “Da oggi comincia la nostra stagione 2015-2016- ha affermato Giulio D’Amario- con un obiettivo ben preciso: salire di categoria. Lo scorso campionato abbiamo fatto bene per metà anno, poi ci siamo persi per strada e questa cosa non dovrà ripetersi. In allenamento chiederemo più impegno, cercando di andare il più avanti possibile anche in Coppa Abruzzo”. Vincere il campionato, questo l’obiettivo che il gruppo allenato da mister Liberatoscioli intende raggiungere e per farlo molta importanza avrà la preparazione fisica e su questo e altro si è espresso l’allenatore casalese: “Punteremo molto sulla forma fisica, cercando di portare tutti sullo stesso livello atletico. La preparazione inizierà il 24 Agosto e durerà cinque settimane durante le quali svolgeremo allenamenti sia in spiaggia che sul campo, con lavori individuali e di gruppo. Il pallone lo toccherete solo dopo le prime tre settimane di sedute atletiche. A dicembre, poi, sarà fondamentale fare un richiamo atletico. L’intenzione è quella di trovare una continuità in termini di forma fisica per tutto l’anno per essere una squadra che corre tanto e che non si stanca a farlo”.

Oltre al programma, sono stati presentati anche le ‘new entry’ con una piccola premessa di mister Liberatoscioli: “Ho chiesto alla società qualche innesto quest’anno per avere una squadra ancora più competitiva. Purtroppo, per una ragione o per un’altra, non siamo riusciti a portare qui tutti gli elementi che avevamo scelto. La squadra è comunque tale da poter puntare in alto ma soprattutto, vista la filosofia del gruppo- (tutti di Casalbordino e nessuno gioca per fini economici)- sono sicuro che le motivazioni per fare bene non mancheranno”. Durante l’inizio di questa estate la società ha provato a convincere alcuni giocatori del territorio a prendere parte al progetto (uno tra questi è Cristian Di Ghionno che però sembrerebbe aver detto di no per rimanere a San Salvo) ma alla fine, per non rompere l’armonia e l’idea di base di questo gruppo, si è preferito riconfermare la squadra dello scorso anno con l’innesto di Antonio Piccioni, in attesa di essere svincolato, e di altri ragazzi di Casalbordino che hanno dato la propria disponibilità. Dunque a fine agosto la squadra inizierà la preparazione in vista della prossima stagione consapevole che per conquistare una promozione in C2 dovrà impegnarsi fino in fondo tutto l’anno.