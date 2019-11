Dai cancelli dell'Istituto "San Francesco" di Vasto Marina (qui il servizio), la protesta di alcuni dipendenti della fondazione "P. A. Mileno" si è spostata in Comune.

Un dipendente, supportato da alcuni colleghi e sindacalisti, si è infatti incatenato vicino l'ingresso del Municipio, fino a quando la delegazione non è stata ricevuta da alcuni amministratori comunali. Durante l'incontro, a cui hanno partecipato alcuni lavoratori della fondazione e il rappresentante della Cgil, Ferdinando Costanzo, l'amministrazione comunale - rappresentata per l'occasione dal vice sindaco Vincenzo Sputore, gli assessori Anna Suriani e Marco Marra e la consigliera Paola Cianci - ha preso l'impegno di convocare il consiglio di amministrazione della fondazione per avere aggiornamenti e chiarimenti sulla situazione che ha portato nuovamente i lavoratori a trovarsi con tre mesi di stipendi arretrati, una condizione che naturalmente sta creando forti disagi a molte famiglie. L'amministrazione, una volta incontrato il cda, riferirà ai lavoratori e contatterà la Regione per valutare possibili azioni in favore dei lavoratori.