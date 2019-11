"Non saranno certo le fiamme a cancellare la cattiva gestione di una Riserva, quella di Punta D'Erce, che negli anni è divenuta la sede di un'area politica, capace di appropriarsi, con l'arroganza che la contraddistingue, di luoghi e temi dai quali farebbe bene invece a stare distante", attacca Marco di Michele Marisi. Toni sempre più aspri nello scontro politico sui due roghi che hanno pesantemente danneggiato a Vasto la Riserva naturale di Punta Aderci.

Il responsabile di Giovani in Movimento polemizza con l'amministrazione comunale "in risposta a chi cerca, in questi giorni, di attribuire gli atti di piromania a chi ha stigmatizzato, negli anni, la gestione dell'area protetta.

Fuochi di uno o più piromani mandano in fumo tratti di verde a Punta D'Erce e Punta Penna e, mentre Vigili del Fuoco e volontari spengono le fiamme – spara a zero di Michele Marisi - l'assessore Marco Marra getta fumo negli occhi dei cittadini, cercando di attribuire gli atti vandalici a chi in questi anni ha criticato la gestione della Riserva Naturale Regionale di Punta D'Erce, affidata alla Cooperativa Cogecstre che in dieci anni, dal 2011 al 2021, percepisce 395mila 200 euro, oltre eventuali ulteriori contributi regionali. Più quelli degli anni precedenti all'affidamento decennale. L'assessore comunale ex Rifondazione, che ora ha abbracciato Vendola - è il commento velenoso dell'esponente del centrodestra - non perde l'occasione per speculare sulle fiamme che in questi giorni hanno distrutto porzioni di promontorio vastese, cercando di incolpare chi, democraticamente e nei luoghi consoni, ha contestato in questi mesi l'istituzione del Parco della Costa Teatina, ennesimo carrozzone per politici trombati in cerca di occupazione, ulteriore ente capace di partorire burocrazia e incapace di tutelare realmente il territorio. Non saranno certamente né lui né le fiamme a fermare la civile e documentata critica di chi ritiene che la Riserva di Punta D'Erce rappresenti una risorsa che né l'amministrazione comunale, né tantomeno la cooperaqtiva rossa sono state in grado di valorizzare e di vendere come un prodotto eccellente del territorio. Il dolore per porzioni di verde andate in fiamme appartiene a tutti, e non permetteremo agli spekulatori con la "k" – ha concluso il responsabile di Giovani In Movimento - di dirottare il fumo di Punta D'erce e Punta Penna, verso gli occhi dei cittadini di Vasto, che come hanno il dovere di indignarsi per i gesti vandalici, così hanno il diritto di criticare una gestione della Riserva maledettamente pessima".