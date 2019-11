Pienone nel centro storico di Vasto per la Notte del sorriso, manifestazione che ha raccolto il testimone della Notte Azzurra, che si è svolta per la prima volta nel 2013 ed è stata riproposta lo scorso anno nell'ambito del Festival del Sorriso. Cambia il nome ma non muta la formula proposta da Ricoclaun, Vasto in Centro e Confesercenti insieme al Comune di Vasto: coinvolgere associazioni, scuole e tante altre realtà cittadine per regalare una serata di divertimento ai più piccoli. Dalle 19 sono inziati i diversi eventi dislocati da corso Italia fino a piazza Barbacani e palazzo d'Avalos. "Cuore" della manifestazione il palco in piazza Rossetti, dove si sono alternati canti e animazione, passando per la magia del mago Awax e un assaggio del musical La Bella e la Bestia (in scena il 2 agosto a palazzo d'Avalos). Per chiudere la serata il lancio dei palloncini verdi con i bigliettini su cui i bambini avevano potuto scrivere il loro desiderio. Soddisfatti gli organizzatori dell'appuntamento che ha richiamato tante famiglie con i bambini in un centro storico che ha fatto registrare il primo pienone della stagione estiva 2015.

Nel video una raccolta di immagini della Notte del sorriso a Vasto.