Così come era accaduto la scorsa settimana, anche nella seconda tappa del Super Eight Tournament la Vastese Beach Soccer è riuscita a conquistare il terzo gradino del podio, stavolta però senza scendere in campo nella ‘finalina’ del terzo e quarto. Dopo aver battuto Prato nella prima giornata (leggi l’articolo) ed essere stati sconfitti per un niente dai Cavalieri del Mare ieri (leggi l’articolo), i vastesi questo pomeriggio avrebbero dovuto affrontare i Gladiatores di Viareggio ma questi ultimi, non essendosi presentati ieri, sono stati squalificati e dunque la Vastese ha ottenuto la vittoria a tavolino.

A comunicarlo in mattinata è stata la stessa ASD Beach Sport Italia attraverso un comunicato: “Dopo un attenta valutazione il giudice sportivo, insieme al commissario del Super 8, ha deciso non solo di dare la vittoria al Brescia Beach Soccer, ma di eliminare dal torneo la squadra dei Gladiatores per comportamento irriguardoso verso il torneo e verso la squadra avversaria. Per tanto la squadra dei Gladiatores- si legge ancora- non disputerà la finale per il terzo posto, assegnato per tanto di diritto alla Vastese Beach Soccer”

Questo risultato, se pur arrivato senza una vittoria sul campo, proietta i biancorossi nelle prime posizioni del ranking generale che a breve sarà reso noto. Dunque il cammino della squadra di mister Vecchiotti sarà caratterizzato dall’ultimo step, quello decisivo, che vedrà i biancorossi impegnati a Riccione nell’ultimo weekend del mese e dal quale uscirà il nome della squadra che salirà sul tetto d’Italia in questa competizione. La Vastese Beach Soccer, così come le altre squadre, avrà a disposizione due settimane per prepararsi al meglio per l’ultimissimo atto del Super Eight.