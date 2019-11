Una serata tutta dedicata ai migliori amici dell'uomo quella andata in scena venerdì 10 luglio all’Arena delle Grazie di Monteodorisio. Una seconda edizione della ‘Sfilata a quattro zampe’, organizzata dal Gruppo Giovani ‘La Sorgente’ in collaborazione con 'La Villa RostiBar’, che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, oltre che ai tanti concorrenti in gara.

Per quanto riguarda i vincitori della competizione, al primo posto nella categoria taglia piccola è stata Sciron Dailaica- uno Shih-Tzu- ad attirare su di se l’interesse della giuria e a salire sul gradino più alto del podio. Nella categoria taglia media ha vinto Braian (pastore australiano), in quella di taglia grande Rocky (pastore tedesco a pelo lungo), mentre il premio simpatia è andato a Igor (pastore dell’Asia centrale).

Oltre alla gara e alla sfilata canina, il divertimento per i più piccini è stato garantito anche dalla mascotte della serata. Durante la sfilata dimostrazione d’obbedienza da parte della protezione civile Acser (Associazione Cinofila Salvataggio e Ricerca). Visto il successo e la soddisfazione degli organizzatori, sicuramente l’appuntamento giunto alla sua seconda edizione verrà riproposto nuovamente nel corso dei prossimi anni.