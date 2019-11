La notizia della morte del dottor Alfonso Lilli, fisiatra in servizio presso l'ospedale di San Pio da Pietrelcina di Vasto, ha gettato nello sconforto il mondo della sanità e tutte le persone che lo conoscevano. Il medico 62enne di Torrebruna ieri mattina era come di consueto in servizio presso l'ospedale di Vasto. Mentre stava effettuando una visita ha accusato un malore e si è accasciato sulla sedia, rendendo inutile ogni tentativo di rianimazione.

Il dottor Lilli lavorava presso il San Pio da Pietrelcina dopo aver prestato servizio per molti anni a Gissi, dove era primario del reparto di riabilitazione. Conosciuto e apprezato da tutti, sia nella sua Torrebruna che a Vasto, per la professionalità e la gentilezza nei modi di fare.

Ai messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla sua famiglia si aggiugne anche quello della redazione di Zonalocale.it.