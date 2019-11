Si chiude con un quinto posto il Gran Premio di Germania di Andrea Iannone. Il pilota vastese in sella alla Ducati Desmosedici Gp15 ha vissuto un fine settimana certamente non semplice, con una moto che lo ha fatto penare molto senza poter arrivare ad un feeling ottimale. Durante le prove Iannone aveva evidenziato qualche problema di stabilità e, stando a quanto visto oggi, ha dovuto combattere non poco per arrivare al termine della gara in una buona posizione. Con questo risultato Iannone riesce a conservare la terza posizione nella classifica mondiale anche se Marquez, vincitore della gara, ha ridotto il suo distacco. Ci sarà ora un mese di pausa per la MotoGp, che tornerà in pista il prossimo 9 agosto ad Indianapolis.

La gara. È Lorenzo a partire meglio di tutti balzando in testa alla gara. Iannone, nel mezzo della bagarre, riesce a conservare la sua quarta posizione per qualche curva prima di subire un deciso attacco da Rossi che lo supera. Inizia un duello tra i due che si scambiano la posizione altre due volte prima che Rossi riesca a guadagnare decimi preziosi. Il pilota vastese si ritrova così quinto, a un secondo abbondante dal connazionale e con un arrembante Hernandez alle spalle. Nel corso del terzo giro, però, Iannone riesce ad incrementare il suo vantaggio nei confronti del pilota Pramac, cercando allo stesso tempo di non lasciare scappare via il quartetto di testa formato da Marquez, Lorenzo, Rossi e Pedrosa. Dietro di lui la lotta tra Hernandez e Smith gli permette di arrivare a guadagnare oltre 3 secondi nei confronti degli inseguitori. A 20 giri dalla fine il distacco di Iannone dal quartetto di testa arriva sui 5 secondi, anche se il il vastese sembra poter tornare a spingere con la sua Ducati Desmosedici, anche se non riesce a tornare sui tempi di inizio gara e vede il rientro di Smith, seguito a breve distanza da Crutchlow e Dovizioso, alle sue spalle. A otto giri dal termine del Gran Premio, Iannone riesce a riportare ad una certa consistenza il vantaggio su Smith, dovendo conservare la quinta posizione visto che Lorenzo ormai è irraggiungibile. È Marquez a tagliare per primo il traguardo sul circuito del Sachsenring, seguito dal connazionale Pedrosa e da Valentino Rossi. Lorenzo è quarto, seguito da Andrea Iannone, Smith, Crutchlow e Pol Espargaro.