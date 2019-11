Non si affievolisce il ricordo di Mike Mastrippolito, l’operaio scomparso nel 2012 per le conseguenze di un incidente sul lavoro. Anche questa mattina, per iniziativa della Trigno Energy e dell’Asd Ciclistica Valle del Trigno, si è svolto a San Salvo Marina il terzo memorial Michele Mastrippolito “Mike”.

Il programma della giornata prevedeva la terza prova del campionato regionale e italiano aperta a tutti i tesserati della Fci ed enti di promozione sportiva, con oltre cento cicloamatori che hanno attraversato i comuni di San Salvo, Vasto, Monteodorisio e Cupello per un percorso di 60 km. Gara che premiava i gruppi più numerosi e aggiudicatasi dalla Ciclistica Valle del Trigno, secondo posto per Cicloclub Vasto e terzo posto Veloclub San Salvo. Quaranta le adesioni alla pedalata ecologica, aperta a tutti compresi i bambini, che ha permesso di apprezzare il lungomare e la pista ciclabile di San Salvo Marina.Durante la cerimonia di premiazione il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che era accompagnata dagli assessori Angiolino Chiacchia e Giancarlo Lippis, ha evidenziato il valore sociale e il dovere morale di ricordare il sacrificio di un operaio, marito e padre di famiglia come è stato Mike Mastrippolito. “Ancora oggi ci addolora la sua scomparsa – ha detto il sindaco – ma abbiamo l’obbligo di ricordarlo attraverso lo sport, che amava e lo facciamo assieme a sua moglie Katia Forte, che con la famiglia Mastrippolito onorano la sua memoria”.

Per la Trigno Energy era presente il direttore generale Ludovico Fulci, mentre per la Cliclistica Valle del Trigno il vice presidente Roberto Massari. La partenza e la cerimonia di premiazione si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina. Il servizio di staffetta della corsa è stato garantito dal Vespa Club di San Salvo. Al termine della manifestazione pasta party offerto dalla Protezione civile Valtrigno.