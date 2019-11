Secondo incendio in tre giorni nella stessa zona a Lentella. Il primo episodio si è verificato giovedì scorso, quando, in località Coccetta, alcune piante di ulivo sono andate in fumo e i danni erano stati limitati.

Stamattina, invece, le fiamme sono tornate a divampare nello stesso punto e – alimentate dal vento – si sono estese alla vegetazione spontanea del posto, in un piccolo promontorio a ridosso della cava della Laterlite, in una zona molto impervia. Circostanza, questa, che lascia pochi dubbi sull’origine dolosa dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto e i volontari della protezione civile.