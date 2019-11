Partita ricca di cambi d'inerzia e dall'esito negativo per la Vastese Beach Soccer, quella disputatasi oggi pomeriggio contro i Cavalieri del Mare. I ragazzi allenati da mister Vecchiotti sono usciti sconfitti con il risultato di 7-6 avendo anche avuto due espulsioni a proprio carico (S. Muratore e Cesario). Dopo la vittoria netta conquistata ieri pomeriggio contro Prato (leggi l'articolo), la seconda giornata della tappa di Pisa non ha giovato a favore dei biancorossi che, come è accaduto una settimana fa, perdendo la seconda gara si giocheranno la finale per il terzo e quarto posto domani.

Per quanto riguarda la sfida conclusasi da poco, ad andare per prima in gol è stata la Vastese con Napolitano, raggiunta subito dopo dagli avversari (1-1). Successivamente Cesario è riuscito a riportare i suoi in vantaggio (2-1) e la prima frazione di gioco è terminata con i vastesi avanti. Nel secondo tempo Della Casa ha riportato la situazione in parità (2-2), ma Luongo successivamente ha realizzato il gol del 3-2. Dopo aver riacciuffato il pareggio, i giocatori di Viareggio sono andati sotto di due gol con le reti di M. Muratore e Marinelli. Quando le cose sembravano essersi messe nel migliore dei modi, i ragazzi di mister Vecchiotti hanno subito quattro reti consecutive recriminando le scelte arbitrali soprattutto riguardo alla rete subita su un presunto fallo ai danni del portiere biancorosso (Cianci) e sul rigore dato in precedenza a favore degli avversari. Sul 7-5 la rete di Marco Muratore è servita solo per riaccendere le speranze dei biancorossi che alla fine si sono dovuti arrendere al definitivo 7-6.

Tra le proteste e l'amarezza generale, la Vastese Beach Soccer per un pelo non è riuscita a conquistare la possibilità di giocarsi la finalissima di domani e così dovrà cercare di ripetere il piazzamento ottenuto la settimana scorsa nella finale per il terzo e quarto posto.