Nel quarto anniversario della morte di Remo Gaspari, l’ex sindaco di Vasto, Antonio Prospero, ricorda " un uomo che ha guidato per decenni politicamente e moralmente una intera classe dirigente abruzzese attorno agli ideali e ai valori della Democrazia cristiana.

Prospero invita quanti hanno apprezzato Gaspari a una messa di suffragio che si terrà domenica 19 luglio alle ore 19 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto.

Gaspari per anni è stato ministro in importanti dicasteri, vice segretario nazionale della Dc oltre a essere stato sindaco di Gissi. Il Comune di vasto gli ha assegnato la cittadinanza onoraria".

Prospero è "al lavoro per riuscire a realizzare un monumento a Vasto per tributere una degna memoria e riconoscimento “a un uomo che ha rappresentato per l'Abruzzo e per gli abruzzesi l'idea del politico illuminato, caparbio e concreto capace di essere il vero motore dello sviluppo della nostra regione".