Continuano gli appuntamenti del Movimento 5 Stelle di Vasto nei quartieri della città. Questa sera, sabato 11 luglio, dalle 20 alle 24, il gazebo sarà posizionato all’interno del Circolo Socio Culturale Sant'Antonio Abate. "Lo scopo - spiegano gli attivisti - è sempre quello di vivere un momento in mezzo ai cittadini per capire le necessità del quartiere e predisporre delle linee programmatiche per i rappresentanti pentastellati che faranno parte della prossima amministrazione comunale. Un’occasione di confronto aperto, al quale partecipano spesso i nostri Portavoce in Senato, Gianluca Castaldi e in Consiglio Regionale, Pietro Smargiassi, che nonostante gli impegni istituzionali riescono a trovare il tempo per dialogare con i cittadini. Apprendiamo con estrema soddisfazione che questa nostra iniziativa è stata apprezzata e l’attenzione sui quartieri periferici è stata oggetto di ulteriori incontri (Vds Desiati al Villaggio SIV con la relativa richiesta di provvedimenti in favore di questa zona e vds articolo di Bucciarelli di dare attenzione ai quartieri periferici)".

Il Movimento 5 Stelle rivolge una domanda agli altri esponenti politici della città. "Da semplici cittadini che non hanno partecipato alla vita amministrativa di questa città negli ultimi anni, con profonda amarezza ci poniamo però questa domanda: dov’era l’opposizione negli ultimi cinque anni (anche se, dobbiamo ammetterlo, qualche intervento lo hanno fatto!!) ma soprattutto come può un esponente del partito che ha governato Vasto negli ultimi 10 anni rendersi conto solo ora delle necessità delle zone periferiche?

Il nostro compito - rimarcano i pentastellati- è e sarà quello di fare aprire gli occhi ai cittadini a non fidarsi, ancora una volta, di promesse elettorali fatte con grandi parole (può cambiare il sindaco ma gli assessori odierni, che sono quelli che riporteranno i maggiori voti, per la maggior parte non cambieranno). Noi non chiediamo nulla a questa amministrazione - affermano - siamo certi che prima delle votazioni alcuni interventi si faranno! Come scolari stiamo studiando, ascoltando e chiedendo una collaborazione diretta ai cittadini; solo così pensiamo si possano risolvere i piccoli e grandi problemi; in altri posti ci sono riusciti; a Vasto dipenderà solo dai cittadini!".

Intanto ieri sera, venerdì 10 luglio, il Movimento 5 Stelle ha tenuto la consueta riunione del Meetup in piazza Diomede. "Una grande serata - commenta il consigliere regionale Pietro Smargiassi -. Politica e programmi tra la gente per chi della trasparenza ne fa un credo. Ci imitassero!".