Dopo tre sold out al Politeama Ruzzi e spettacoli per le scuole del territorio che hanno riscosso tanto successo, la Compagnia Orizzonte Teatro riporta in scena il musical La Bella e La Bestia. Un cast arricchito rispetto all'edizione invernale e una scenografia che sarà rivista per adattarsi al cortile della dimora marchesale vastese sono le premesse per una serata da ricordare. In questi giorni i ragazzi della Compagnia continuanno a provare senza sosta, dedicando il poco tempo libero che rimane loro dal lavoro (anche gli studenti sono praticamente tutti impegnati in lavori estivi) per regalare agli spettatori uno spettacolo da ricordare. Una piccola anteprima ci sarà domenica sera in occasione della Notte del sorriso [il programma]. Ma l'appuntamento da segnare in calendario è quello del 2 agosto alle 21.30. Per informazioni e prevendite: Crea Eventi (via Roma, San Salvo), Info-point (Via Berlinguer, San Salvo Marina), Box informazioni Vasto (piazza Rodi, Vasto Marina8), Compagnia Orizzonte Teatro (366.7453489).

Dopo averli seguiti nei mesi invernali per l'allestimento del musical, siamo andati a trovare i ragazzi della Compagnia durante le prove in vista del 2 agosto.