È arrivata questa mattina intorno alle ore 11:00 la firma del nuovo allenatore della Vastese Calcio 1902, Gianluca Colavitto (ex Celano). L’allenatore originario di Napoli -ma stabilitosi ormai a Lanciano da diversi anni- guiderà la squadra biancorossa nel prossimo campionato di Eccellenza. Già da ieri mattina Colavitto era arrivato in città per un colloquio con la nuova dirigenza vastese e questa mattina ha firmato per un anno.

“Ho visto tanto entusiasmo e sono contento di aver scelto Vasto. Da parte mia ci sarà il massimo impegno, ma desidero subito dire che bisognerà partire con i piedi per terra e crescere come gruppo e come società giorno per giorno. È inutile parlare di risultati oggi, ma è importante, invece, affermare che ci dovrà essere il massimo impegno da parte di tutti”. Queste le prime parole del nuovo mister biancorosso, accompagnato oggi dal nuovo Direttore Sportivo della Vastese, Aldo Franceschini (ex Renato Curi Angolana).

Presente all’Aragona di Vasto questa mattina anche il nuovo assessore allo sport Luigi Masciulli che, accompagnato da Franco Bolami, ha fatto un sopralluogo nell’impianto per conoscere gli interventi primari da compiere nella struttura. Giovedì alle ore 17:00 si terranno gli stage (provini) della Vastese Calcio rivolti soprattutto ai ragazzi del 1996, 1997 e 1998. La stagione per i biancorossi è già incominciata e adesso bisognerà vedere quali saranno le mosse sul mercato che la società intenderà compiere. Per quanto riguarda, invece, la conferenza stampa di presentazione, molto probabilmente tra martedì e mercoledì la dirigenza diramerà un comunicato nel quale inviterà la stampa ed i propri tifosi a partecipare.