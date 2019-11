Andrea Iannone partirà dalla quarta posizione nel gran premio di Germania. Con il suo miglior tempo di 1'21''029 il pilota vastese si è piazzato alle spalle di un terzetto spagnolo formato Marquez, in pole con 1'20''336, Pedrosa e Lorenzo. Nel nono appuntamento della stagione della MotoGp il pilota vastese della Ducati ha lavorato bene durante le prove libere, riuscendo poi a compiere dei buoni giri soprattutto nel finire della Q2. Iannone, nella gara di domani, dovrà difendere la sua terza posizione nella classifica mondiale, in particolare dall'assalto di Marc Marquez, che domani partirà dalla pole position.

Il report dei giorni di prove libere [clicca qui]

Ora, chiuse le qualifiche, per il team Ducati sarà il momento di raccogliere le indicazioni che arriveranno da Iannone per preparare al meglio la moto per la gara di domani.

La griglia di partenza. Marquez, Pedrosa, Lorenzo, Iannone, Hernandez, Rossi, A.Espargaro, P. Espargaro, Smith, Crutchlow, Dovizioso, Vinales, Barbera, Redding, Petrucci, Bautista, De Angelis, Miller, Hayden, Baz, Di Meglio, Aoyama, E. Laverty, M. Laverty, Corti.