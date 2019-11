Sul circuito del Sachsenring è giornata di prove ufficiali per la nona tappa della stagione 2015 della MotoGp. Nel gran premio di Germania i piloti della classe regina vanno a caccia del successo prima del mese di stop estivo fino alla trasferta oltreoceano a Indianapolis del 9 agosto. Ieri, nella giornata di prove libere, Andrea Iannone si è ben comportato, chiudendo dopo i due turni in terza posizione, a due decimi di distacco dal leader provvisorio Marquez.

Giornata soleggiata ma fredda quella di ieri, con il pilota sulla Ducati Desmosedici Gp15 numero 29 che ha provato per la prima volta la gomma anteriore asimmetrica e poi, verso la fine del turno, è uscito in pista con con lo pneumatico posteriore “soft” facendo segnare il suo miglior crono in 1’21”824.

A fine giornata Iannone era "soddisfatto a metà, nel senso che ho sicuramente ottenuto complessivamente un buon risultato, ma alla fine dobbiamo ancora capire quanto realmente riusciamo ad essere competitivi con la gomma più dura. Stiamo facendo un po’ di fatica in più rispetto a quello che mi aspettavo - commenta il pilota vastese-, ero convinto di poter andare più forte con facilità e di essere più vicino ai primi. In ogni caso stiamo lavorando con metodo e abbiamo trovato un assetto con cui riesco ad essere piuttosto veloce. Questo sicuramente è un aspetto importante in previsione di domani".