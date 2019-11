“Ho sollecitato, per conto della città di Vasto e del territorio vastese, un interessamento fattivo della Prefettura di Chieti circa l’attuale problema dell’emergenza idrica affinché vengano poste in essere tutte le attività preventive e di controllo per una risoluzione in senso positivo della questione legata alla carenza di acqua”. Lo afferma Vincenzo Sputore, sindaco facente funzioni di Vasto, al termine del colloquio col nuovo prefetto di Chieti, Antonio Corona, tenutosi ieri in Prefettura.

"Ho ricevuto l’impegno a partecipare al tavolo tecnico convocato per il prossimo venerdì 17 luglio presso il Consorzio di Bonifica di Vasto insieme a Sasi, Coniv, Regione Abruzzo, Arap ed Enti locali. La Prefettura si è detta, inoltre, sensibile al problema e intenzionata a porre in essere ogni azione utile, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare una grave quanto inopportuna crisi idrica nel territorio vastese. Invito i cittadini a fare un uso attento e parsimonioso dell’acqua ed evitare sprechi di qualsiasi genere".