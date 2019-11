Ai dischi d'oro e di platino, ai tanti successi sul web, nelle radio e nei concerti, per Fabio Clemente, Mr.Ketra, si aggiunge un riconoscimento targato Lions. Il Club New Century "continua a premiare i giovani del nostro territorio che si sono distinti in attività o iniziative in Italia o all'estero con il service New Talent". Lo scorso fine settimana, in occasione del torneo annuale di Beach tennis a scopo benefico [l'articolo] , tenutosi sulle spiagge Vastesi e che ha visto la partecipazione di molti giovani, il Club ha consegnato il premio New Talent al dj Mr Ketra, al secolo Fabio Clemente , esperto in beats supercool e membro (dal 2006) del gruppo reggae salentino Boom Da Bash con cui nel 2011 ha vinto, con il singolo Murder contenuto nel disco Mad(e) In Italy, l'MTV New Generation Contest durante gli MTV Days.

Qualche tempo fa è arrivata per lui la notizia del disco d'oro per L'Amore Eternit di Fedez e Noemi, di cui è autore insieme a Takagi. Il 16 giugno, infine, è uscito il nuovo disco dei Boom Da Bash mentre, tanto per restare in tema di successi, il video di 'Nu Juorno Buono di Rocco Hunt (altro brano firmato con Takagi) ha superato i 25 milioni di visualizzazioni su Youtube. La scelta di premiare il giovane è stata accolta con grande gioia, trasmessa dal suo beat pieno di energia, voglia di estate e sano divertimento!".