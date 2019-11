"Si potevano spendere meglio i nostri soldi, visto che ci sono problemi seri nella nostra città". Lo afferma G.P., vastese, lettore di Zonalocale.it., in merito al Vasto Air Show, lo spettacolo il cui momento clou è stata l'esibizione delle Frecce Tricolori.

"Ho letto l'articolo in cui è riportata la notizia che il Comune di vasto ha speso 45mila euro per il Vasto Air Show e la relativa sicurezza. La mia domanda è: dov'erano vigili e forze dell'ordine? Io e altri passeggeri siamo rimasti bloccati sul bus in via Zara perché le macchine erano parcheggiate male, senza controllo. Se, in quel momento fosse stato necessario il passaggio di un mezzo di soccorso, non so come sarebbe andata a finire. La polizia municipale era davanti al ristorante Cigno Bianco aspettando la partenza delle Frecce Tricolori".