In questi giorni i riflettori sono stati puntati maggiormente sulle tre realtà locali, ovvero sulle squadre che militeranno anche quest’anno nel campionato d’Eccellenza abruzzese (Cupello, Vastese e San Salvo). Poco si è detto sul Vasto Marina che, collaborando con la nuova dirigenza della Vastese Calcio soprattutto per quanto riguarderà la crescita dei giovani, proprio questa mattina ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha presentato il nuovo organigramma societario e altri aspetti riguardanti la prossima stagione.

"Disputeremo un campionato di Promozione con una rosa composta da fuoriquota- si legge nella nota- ed un campionato Juniores d'elite che ci vede costretti a riprenderci il primo posto regionale, sfuggitoci nell'anno appena concluso, dopo aver primeggiato per tre anni consecutivi. Il ritorno in Eccellenza è solo rinviato a quando la Vastese riuscirà ad andare in serie D”. Successivamente, sempre nel comunicato stampa, si legge la lista completa riguardante l’organigramma societario:

Presidenti: Giuseppe Travaglini – Pasquale Cirulli

Vice presidente: Tommaso Gileno

Segretario: Dino Monteferrante

Cassiere: Luigi Di Francesco

Consiglieri: Giancarlo Zappitelli, Massimo Potalivo, Giuseppe Madonna, Enzo Nocciolino, Luigi Saraceni

Infine, arriva la conferma in panchina di mister Roberto Cesario sia per quanto riguarda la prima squadra che la Juniores d’Elite. “La guida tecnica della prima squadra e della Juniores D'Elite- si legge- è stata affidata al Roberto Cesario, esperto e navigato tecnico che predilige lavorare con le formazioni giovanili ed il responsabile dell'area tecnica sarà Alfonso Calvitti.

Questo progetto, che nasce per la prima volta nella nostra città- spiega Giuseppe Travaglini- si spera sia duraturo ed efficace per la rinascita definitiva del calcio a Vasto,ed un ritorno in breve tempo del Vasto Marina nel massimo campionato Regionale, con il raggiungimento di traguardi ancora più importanti a livello giovanile".