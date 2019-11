Parte nei migliore dei modi per la Vastese Beach Soccer la seconda tappa del Super Eight Tournament. A Pisa i biancorossi, se pur privi di diverse pedine importanti (Triglione, Vino, Ciappa, Del Bonifro, Ferrazzo e Di Foglio), contro Prato nel match delle 18:00 sono riusciti a conquistare la vittoria grazie ad un netto 6-2 contro i toscani. In gol tra le fila biancorosse Madonna (doppietta), Luongo, Cesario e Marinelli (doppietta).

Quella ottenuta oggi è la quarta vittoria in cinque partite sin’ora disputate in questa estate, sintomo che il gruppo allenato da Vecchiotti ormai non può nascondersi ed ha tutti i motivi per puntare in alto. L’unica sconfitta sin’ora è arrivata contro i Gladiatores (arrivati sul gradino più alto del podio nella tappa di Viareggio) ed oggi pomeriggio, pur se l'avversario non era dei più temibili (zero vittorie), Madonna e compagni hanno dimostrato il proprio valore e al completo la squadra vastese potrà fare ancoa meglio.

Al termine della gara soddisfatti tutti i componenti del gruppo compreso il dirigente accompagnatore avv. Michele Petrera. Domani la Vastese Beach Soccer affronterà i Cavalieri del Mare alle 18:30.