Il Gruppo consigliare del Pd di San Salvo ha presentato una interpellanza a risposta scritta al sindaco sulla "mancata assunzione dei vigili estivi e sulla riduzione ai minimi termini della vigilanza e prevenzione sulla sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano la nostra città".

"Abbiamo chiesto la risposta scritta, - sottolineano i rappresentanti del Pd Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli - perchè siamo stufi di propaganda, comizi e scaricabarili. Il sindaco dovrà, per iscritto, giustificare le sue scelte sbagliate basate su improvvisazione, mancanza di programmazione ed impiego improprio degli agenti della polizia municipale. È facile prevedere che il sindaco Magnacca tenderà ancora una volta di scaricare le responsabilità sul Governo nazionale, ma questa volta dovrà farlo mettendo nero su bianco e noi l'aspetteremo al varco!".

Dal Pd, quindi, hanno interpellato il sindaco per sapere "1) Se è a conoscenza della estrema carenza del servizio di polizia municipale a causa del numero esiguo di agenti impegnati e, se non ritiene che la circostanza potrebbe rappresentare un pericolo per i cittadini, i turisti e gli stessi addetti alla sicurezza; 2) Come mai un concorso per l’assunzione di agenti provvisori per il periodo estivo è durato quattro mesi e mezzo, con l’aggravante di aver affidata la preselezione ad una ditta esterna; 3) Se è a conoscenza che la graduatoria finale del concorso è inutilizzabile, perché definita dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 78 del 20 giugno che impone agli Enti Locali di utilizzare prioritariamente il personale della Polizia Provinciale; 4) Se non ritiene urgente e necessario recuperare al servizio attivo di Polizia Municipale gli agenti assunti per questo compito e tuttora adibiti ad altre funzioni negli uffici comunali; 5) Quanti agenti provvisori della Polizia Municipale sono stati assunti da gennaio 2015 a giugno 2015 per sostituire quelli destinati ad altre mansioni non attinenti alla sicurezza; 6) Quanto è costato il servizio svolto dalla ditta “ Centro Servizi s.r.l.” con sede a Matera. 7) Quanto è costata la Commissione Giudicatrice dei candidati al concorso; 8) Cosa intende fare per assicurare il minimo standard di sicurezza nel periodo estivo a cittadini e turisti.

A stretto giro di posta, le risposte del sindaco Tiziana Magnacca: "1) La precedente graduatoria dei vigili estivi è stata prorogata e utilizzata fino al limite massimo di legge e non ulteriormente prorogabile (il Comune di Vasto ha una graduatoria valida approvata lo scorso anno). 2) Al bando pubblicato dal Comune di San Salvo hanno risposto ben 836 partecipanti, un numero tale che ha indotto il Comune, come lo scorso anno ha fatto il Comune di Vasto, ad adottare un criterio di selezione tramite quiz che dava garanzie di imparzialità nella preselezione e allo stesso tempo celerità nella prima selezione. Diversamente esaminare tutti i candidati avrebbe significato dedicare molti dipendenti e per diversi mesi all’esame dei partecipanti. 3) La preselezione si è svolta nella massima garanzia di imparzialità e trasparenza per un numero così elevato di concorrenti con domande diverse per ciascun gruppo. 4) A proposito di preselezioni e trasparenza, proprio perché conosciamo come avvenivano i concorsi nel passato, volevamo che prevalesse la meritocrazia ovvero che la graduatoria fosse composta dai più preparati evitando fenomeni di cui tanto si è parlato nel passato. 5) La preselezione è stata fatta con domande diverse per ciascun gruppo di candidati, e all’orale sono state predisposte circa 100 domande e ogni candidato ne sceglieva tre da un contenitore senza possibilità di conoscenza preventiva e affidando alla sola preparazione e non ad altro l’esito dell’esame. 6) L’esame orale è terminato il 25 giugno 2015 mentre il Decreto Legge che fa divieto di assunzione è entrato in vigore il 20 giugno 2015. 7) Il Comune di San Salvo, da quando è stato istituito il servizio dei vigili estivi, e come si evince dalla programmazione sul fabbisogno del personale 2015, procede all’ assunzione degli stagionali dal 1° luglio, ovverosia in data successiva all’emanazione del decreto 78 del 20/6/2015. Pertanto, in ogni caso, - proroga o non proroga – il divieto avrebbe tranciato ogni possibilità di assunzione. 8) I vigili in servizio in altri uffici sono solo 3 e non 6, di cui uno è collocato presso l’ufficio ambiente svolgendo a pieno titolo la funzione di vigile quale unità principale “task force rifiuti”; un altro agente è collocato presso l’ufficio commercio con funzione di polizia amministrativa e un terzo agente presso l’ufficio protocollo. Non vi sono altri vigili appartenenti all’organico della Polizia Municipale collocati in altri uffici comunali. 9) I tre vigili collocati negli uffici sono coloro che si stanno attualmente difendendo nel processo penale iniziato a seguito delle denunce inoltrate nell’ambito della stessa Polizia Municipale, nel 2011. La scelta è stata fatta tenendo conto sia dell’esigenza cautelare che delle esigenze del Comune di reperimento di personale (e anche in considerazione del fatto che, tenerli a casa andavano stipendiati per legge al 50%) senza contare che i vigili svolgono comunque importanti funzioni di polizia ambientale, anche su strada, ed amministrativa. 10) Quanto sulla società che ha effettuato le preselezioni (già utilizzata dai comuni a noi vicini) sono state emesse due determine dall’Ufficio del personale, in data 21/5/2015 per l’affidamento dell’incarico e una per la liquidazione delle competenze del 26/6/2015 (per € 4.999,56), alle quali sono state date ampia pubblicità come per legge e che dovrebbero essere ben note ai consiglieri interpellanti con un minimo di impegno. 11) Quanto alla commissione d’esame essa è stata costituita da tre segretari comunali – per garantire massima competenza e conoscenza – che sono stati impegnati per diverse giornate lavorative, i cui compensi non sono stati ancora liquidati. L’importo totale non supererà gli 800 euro. Vale la pena sottolineare che è stata inoltrata dalla sottoscritta la richiesta di avvalersi, quale componente della commissione, di un dirigente della Prefettura, per dare ogni garanzia di imparzialità all’esame".

"Infine - conclude il primo cittadino di San Salvo - mi stupisce che non si conoscano le iniziative portate avanti dall’Anci, a guida Partito Democratico, proprio sulla necessità di provvedere a un cambiamento urgente di questa normativa; che non si conoscano le tempistiche delle assunzioni dei vigili estivi (sempre le stesse da 15 anni); che non si conosca il limite massimo di validità delle graduatorie, ed in particolare quella del nostro Comune; che non si conoscano le funzioni dei vigili urbani dell’ambiente e del commercio che operano in questi ambiti ormai da un anno; che non ci si ricordi del processo penale in cui il Comune si è anche costituito parte civile; che non si conosca l’organico effettivo della polizia Municipale; che non si conoscano le delibere pubblicate regolarmente dal Comune di San Salvo, ed in particolare quelle relative alla commissione d’esame, alla società che si occupa delle preselezioni, e ai relativi compensi".